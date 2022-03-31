"Ми нікому не віримо і будемо боротися за кожен метр нашої землі": Зеленський записав нове відеозвернення [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленский записав нове відеозвернення, в якому заявив, що "ми (Україна) нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції". І пообіцяв продовжити боротися за кожний метр української землі.
Є переговорний процес, який триває. Але це - поки слова. Поки без конкретики.
Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося.
Ми нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз - це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину.
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