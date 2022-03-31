В четвер, 31 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахіть вторгнення в Україну 2022 року.

Часто кажуть: непокаране зло повертається. Я б іще додав: непокаране зло повертається окриленим, із відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахіть вторгнення в Україну 2022 року. Потрібно виправляти помилку зараз.

"Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників. За ту допомогу, яку ваша держава вже надала Україні. Зокрема, за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це лише початок. Ми разом можемо, а отже – повинні зробити ще більше", - сказав він.