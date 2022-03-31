Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі України і росії. Про це пише Hurriyet.

Водночас він зазначив, що деякі питання, які було піднято на переговорах раніше, вже не обговорюють.