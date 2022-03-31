Туреччина не бачить реалізації стамбульських рішень [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі України і росії. Про це пише Hurriyet.
Водночас він зазначив, що деякі питання, які було піднято на переговорах раніше, вже не обговорюють.
Дискусій про російську мову немає. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюють відносно менше. Яким буде статус регіонів Крим і Донбас? Прийматимуть рішення лідери.
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