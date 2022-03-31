У Німеччині заявивли, що президент рф володимир путін погодився отримувати з ЄС виплати за газ у євро та доларах.

Про це у середу, 30 березня, повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца з володимиром путіним, інформує Deutsche Welle.

Тому європейські компанії, як і раніше, переводитимуть платежі в євро до "Газпромбанку", який не потрапив під санкції.

За словами речника німецького уряду, путін сказав, що гроші будуть перераховані до "Газпромбанку", а потім перераховані в рублях до Росії.

Утім, на таку процедуру в розмові Шольц не погодився, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.