путін відмовився від свого газового ультиматуму під тиском Заходу [ Редагувати ]
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У Німеччині заявивли, що президент рф володимир путін погодився отримувати з ЄС виплати за газ у євро та доларах.
Про це у середу, 30 березня, повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца з володимиром путіним, інформує Deutsche Welle.
Тому європейські компанії, як і раніше, переводитимуть платежі в євро до "Газпромбанку", який не потрапив під санкції.
За словами речника німецького уряду, путін сказав, що гроші будуть перераховані до "Газпромбанку", а потім перераховані в рублях до Росії.
Утім, на таку процедуру в розмові Шольц не погодився, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.
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