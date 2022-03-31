В Івано-Франківську поранили голову єврейської громади [ Редагувати ]
В Івано-Франківську поранили директора єврейської громади міста Ігоря Перельмана. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.
Він отримав три ножові поранення вдень 31 березня на вулиці Бельведерській під час роздачі їжі нужденним. В організації заявили, що напад супроводжувався "антисемітськими висловлюваннями у присутності численних свідків".
У поліції уточили, що потерпілого двічі вдарили ножем, він отримав непроникне поранення грудної клітини та шиї. Йому надали медичну допомогу, його стан оцінюється як стабільний.
31 березня близько 12:30 години на лінію 102 зателефонував 58-річний мешканець Івано-Франківська і повідомив, що по вулиці Бельведерська під час словесного конфлікту з невідомим чоловіком, останній двічі поранив його ножем.
Нападником виявився 49-річний місцевий житель. Конфлікт стався між потерпілим та дружиною фігуранта: "нібито заявник не правильно паркував транспортний засіб під час в'їзду до будинку затриманого".
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