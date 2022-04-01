Відомий французький актор Жерар Депардьє, який раніше отримав російське громадянство і захоплювався володимиром путіним, різко засудив агресію російського президента проти України. Про це повідомляють Le Figaro та AFP з посиланням на заяву актора.

Депардьє назвав вторгнення росії щодо України "шаленим і неприпустимим ексцесом" путіна. При цьому він наголосив, що "російський народ не несе за неприйнятні шалені витівки своїх лідерів".

Депардьє також повідомив, що передасть усі кошти від продажу квитків на три свої концерти в Парижі на початку квітня на підтримку "українських жертв цієї трагічної братовбивчої війни".

1 березня Депардьє вже виступав із закликами зупинити бойові дії та розпочати переговори.

Відомий французький актор залишив Францію на знак протесту проти запровадження податку для надбагатих і отримав російський паспорт від путіна в січні 2013 року.

Жерар Депардьє

У 2015 році Україна внесла громадянина росії Жерара Депардьє до "чорного списку", закривши йому в'їзд на п'ять років, у тому числі через його висловлювання, в яких актор заперечував саме існування незалежної України.