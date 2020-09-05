Жерар Депардье принял православие [ Редактировать ]
Знаменитый французский киноактер Жерар Депардье принял православие, пройдя обряд крещения, который состоялся 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Об этом сообщило французское издание Valeurs.
По данным издания, на торжественном событии присутствовали около 30 человек, а сам Депардье в этот же день также стал крестным отцом маленькой девочки.
Как заявил сам актер, такой выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.
Стоит отметить, что Депардье неоднократно называл своим духовным наставником митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Жерар Депардье был популярным в Европе, а впоследствии и в США благодаря ролям в фильмах "Вальсирующие", "Жан де Флоретт", "Приготовьте ваши носовые платки".
Также, он получил премии "Сезар" и "Золотой глобус".
В 2012 году Жерар переехал в Бельгию и отказался от французского гражданства, которым он, по его словам, никогда не пользовался.
Тогда актер заявил: "У нас больше нет общей страны, я настоящий европеец, гражданин мира".
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