Зеленський заявив про співвідповідальних за катастрофу, яку російські війська створили в Україні [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про співвідповідальних за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах.
Якщо хтось боїться ухвалити необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах.
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