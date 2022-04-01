Удар по Миколаївській ОВА: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської обладміністрації, завданого російськими окупантами 29 березня, зросла до 28 осіб. Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Станом на 10:00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради вивільнили тіла ще трьох загиблих. Таким чином загальна кількість жертв досягла 27 людей.
Станом на 13.00 Кім повідомив дослівно таке:
Жертв 28 від ракети по ОДА наразі.
Роботи з розбору завалів будівлі продовжуються, вони тривають цілодобово.
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