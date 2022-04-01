Кулеба назвав ключову умову України щодо можливих миротворчих місій [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головна умова до потенційної миротворчої місії в Україні – у тому, що вона не повинна заморожувати конфлікт і закріплювати нинішні позиції сторін. Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Польщі.
Дмитро Кулеба зазначив, що Україні необхідно мати різні рішення для усіх можливих сценаріїв.
Безумовно, ініціативи від польського уряду (щодо потенціної миротворчої місії – ред.) корисні, тому що Польща є членом НАТО і може просувати їх всередині Альянсу. Але у нас є одне застереження до будь-якої ініціативи, які озвучуються тією чи іншою країною: ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт. З 24 лютого додаткові території України стали тимчасово окупованими. Наша принципова позиція полягає у тому, що росія має вийти на позиції які вона займала станом на 23 лютого. Відповідно жодна ініціатива, яка буде фіксувати статус-кво, не відповідає українським інтересам.
Він зазначив, що під час візиту детально обговорив ідею Польщі з віцепрем’єром Ярославом Качинським та переконався, що той має повне розуміння української позиції і щиро хоче допомогти.
Тепер немає жодних сумнівів чи непорозумінь щодо цієї місії – ми синхронізувалися і будемо вдячні Польщі за будь які нові ініціативи які ми будемо проговорювати і вони зможуть їх просувати.
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