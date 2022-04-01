Буча звільнена: ЗСУ зайшли в місто [ Редагувати ]
Станом на п'ятницю, 1 квітня, ЗСУ зайшли в Бучу. Про це повідомляється на сторінці в Telegram.
Наше рідне ЗСУ в Бучі! З українськими прапорами! Бучанці, рідні! Немає слів! Люди пишуть, телефонують, що навіть дихати одразу стало легше! Усе буде Україна! Буча - це Україна!
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