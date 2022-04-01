Верховна Рада України заборонила використання символіки росії [ Редагувати ]
В п'ятницю, 1 квітня, Верховна Рада України провела пленарне засідання, на якому заборонила використання символіки, яку росія використовує в нинішній війні.
Про це повідомляє "Українська правда".
Було ухвалено такі закони:
- про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку рф як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями росії у війні проти України
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору"
- про внесення змін до закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф та її резидентів" щодо уточнення окремих положень,
В першому читанні прийнято законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проросійських політичних партій.
На нинішньому засіданні виступила також президентка Європарламенту Роберта Мецола.
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