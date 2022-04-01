У п'ятницю, 1 квітня, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про те, що українські військові женуть російські війська від Києва, здійснюють контратаки на Харківському напрямку та ведуть тактичні дії проти оборони ворога на Херсонському напрямку. Про це він сказав в ході брфиингу.

Головна новина на сьогодні – у тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію щодо оточення нашого угруповання в зоні ООС. Поки що він робить тільки ракетні та артилерійські удари, що може свідчити про його неповну готовність до дій на землі, тож наш прогноз обережно оптимістичний.

Він також розповів, що на Київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ та перекиданням їх, ймовірно, до зони ООС.

Але йому не повною мірою вдається утримати заслонами ті ділянки та райони, які вони хотіли б отримати, щоб забезпечити цю ротацію. Наші війська женуть їх як на північному заході, так і на північному сході, відсилаючи подалі від Києва, роблячи практично неможливим якийсь повторний штурм Києва. Ми звільняємо нашу землю. Відганяємо ворога.

За його словами, ЗСУ проводять контратаки на Харківському напрямку та продовжують тактичні дії проти оборони противника на Херсонському напрямку.



Арестович констатував, що ситуація для України загалом оптимістична - у співвідношенні 55 на 45.

Водночас, ворог продовжує завдавати повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, військової промисловості, продовжує знищувати житлові квартали, зокрема у Маріуполі, Харкові, Чернігові. У цьому контексті він зауважив, що ворог намагається перетворити Чернігів на "другий Маріуполь".