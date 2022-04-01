У п'ятницю, 1 квітня, Верховна Рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни росії проти України. Йдеться про Символи Z, V, O та інших.

Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Документ підтримали 311 народних депутатів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії рф проти України може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.