Верховна Рада заборонила символіку російських окупантів [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 квітня, Верховна Рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни росії проти України. Йдеться про Символи Z, V, O та інших.
Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Документ підтримали 311 народних депутатів.
Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії рф проти України може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.
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