86 військових вже в безпеці: на Запоріжжі відбувся обмін полоненими [ Редагувати ]
Фото: Україна
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Запоріжжі відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Наша країна повернула 86 військовослужбовців.
Обмін полоненими відбувся близько 18:00 1 квітня.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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