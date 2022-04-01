Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі [ Редагувати ]
Ввечері 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині.
По населеному пункту в Одеському районі випустили одразу 3 ракети. Про це повідомив Максим Марченко.
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Отмечается, что в Одесской области военнослужащие зенитных ракетных войск ВСУ сбили три российские крылатые ракеты.
В четверг утром, 24 марта, российский военный корабль пять раз выстрелил по берегу Одесской области
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Большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на одесском побережье, уничтожена. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук