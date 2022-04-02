Найзапекліші бої зараз точаться від Ізюма до Харкова, війська рф намагаються прорватися на Донбас. Про це в ефірі національного марафону заявив радник МВС України Вадим Денисенко.

Ключовий напрямок - це умовна вісь від Ізюма до Волновахи. Це ключовий напрямок, куди хочуть рухатися росіяни. Весь час точаться бої біля Ізюма, вони пробують прорватися на Донбас, ми їх стримуємо. Це одні із ключових боїв, які відбуваються зараз. Паралельно це звичайно ще Луганська область, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Маріуполь. Це найбільш тривожна ситуація, тривожні бої.

Відносно Херсона і області, за словами Денисенка, "ми відкинули вчора на таврійському напрямку росіян, наскільки це було можливо".

Сьогодні вони пробували обстрілювати Кривий Ріг із артилерії. Ми робимо все можливе, щоб їх відсунути, щоб у них не було можливості обстрілювати Криворіжжя.

Щодо ситуації на Київщині, попри те, що багато територій звільнено, Денисенко просить українців не поспішати додому.