Дніпропетровщину атакували ракетами: пошкоджено колії, є поранений [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного обстрілу Павлоградського району Дніпропетровщини пошкоджено колії й вибухнули вагони, одну людину поранено. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена.
В ніч на суботу росія нанесла ракетні удари по містах Дніпро і Кривий Ріг, пошкоджені інфраструктурний об’єкт та автозаправка, двоє людей отримали поранення.
по темі
Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів
Учасники нариди обговорили стан української економіки, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі
В мережі з'явилися переговори одного із загарбників, який в розмові з дружиною смакує "сафарі" на дітей у Маріуполі
У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину
У суботу, 2 квітня, ворог не припинить бомбити мирні українські міста