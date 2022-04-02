Окупанти обстріляли ракетами Павлоград (відео) [ Редагувати ]
В суботу, 2 квітня, російські окупанти обстріляли місто Павлоград Дніпропетровської області. Про наслідки обстрілу розповів мер Анатолій Вершина.
В місті прогриміло два вибухи.
Зруйнована залізнична транспортна інфраструктура, рухомий склад, пошкоджені електромережі та шляхопровід. Є будинки, які постраждали, зараз вивчаємо ситуацію: де і скільки.
Вершина додав, що, на щастя, жертв і постраждалих серед місцевих жителів в результаті атаки немає.
За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, у результаті ракетного удару по Павлограду зупинено рух поїздів, поранено одну людину.
Одна ракета потрапила у залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух складів зупинено. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета потрапила на відкриту місцевість. Загоряння. Одна людина поранена.
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