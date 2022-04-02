Росіяни завдали ударів по Хмельницькому та Шепетівці (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Хмельницькому. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Також повідомляється про удари та вибухи в Шепетівці. Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій прокоментував ситуацію у місті:
Дорогі жителі Шепетівщини! Дуже прошу, зберігайте спокій, залишайтеся вдома! Прошу, утримайтеся від фото та відео в соцмережах, телеграм каналах! Зберігайте спокій.
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