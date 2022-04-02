З 1 квітня газ не надходить до Латвії, Литви та Естонії

Литва більше не імпортує природний газ із Росії. Про це повідомило Міністерство енергетики країни, повідомляє РБК. Литва стала першою країною Євросоюзу, яка повністю відмовилася від російського газу.

З початку квітня газ із Росії не надходить до Латвії, Литви та Естонії, повідомив в інтерв'ю Латвійському радіо Улдіс Барісс, голова правління Conexus Baltic Grid, оператора з транспортування та зберігання природного газу в Латвії. Наразі поставки йдуть лише від Клайпедського терміналу зрідженого газу та Інчукалського сховища.

Барісс вважає, що вимога Росії платити за свої постачання газу тільки в рублях - чіткий сигнал для всіх: залежність від постачання російського газу має бути швидко знижена, тому що на неї більше не можна покладатися. По суті Росія сама прискорила шлях країн Балтії до енергетичної незалежності.

За постачання до Латвії з Росії відповідає латвійська компанія Latvijas gāze, яка закуповує газ у російського концерну "Газпром" за довгостроковим контрактом.

Наприкінці березня голова правління Latvijas gāze Айгар Калвітіс заявив, що не бачить можливості, щоб надалі компанія розплачувалась за природний газ із Росії в рублях.