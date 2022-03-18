Литва запретила вывозить в Беларусь и Россию больше 60 евро [ Редактировать ]
Литовская таможня ограничила сумму наличных в евро, которую можно вывезти в Беларусь или россию. Те, кто следуют, через литовскую границу, могут везти не больше 60 евро наличных на человека.
Такая же сумма для личных нужд предусмотрена и для работников компаний, например, для водителей.
При этом вывоз наличных в другой валюте не ограничен.
При обнаружении большей суммы наличных в евро декларация оформлена не будет, а человека вернут в Литву.
Исключение сделали лишь для дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в Беларуси и россии. Речь идет о тех, кто по международному праву пользуется иммунитетом.
Ранее Украина и Литва призвали мир усилить давление на россию.
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