Ринок пального працює в Україні стабільно, хоч і з особливостями, пов'язаними з війною в країні, а також з диверсифікацією джерел постачання. Про це в інтерв'ю ВВС розповів директор "Консалтингової групи А-95"» Сергій Куюн.

За словами Куюна, сьогодні паливо для України шукають по всій Європі, і ситуація в країні нормалізувалася.

Я не думаю, що буде якась профіцитна ситуація. За моїми оцінками сьогодні залишилося менше половини від загальної кількості АЗС, які працювали до війни. Але краще нехай буде такий режим, ніж не буде пального взагалі. Щодо дизпалива я взагалі не бачу, щоб були якісь обмеження. Ситуація, можна сказати, нормалізувалася.

За прогнозом експерта, найближчого місяця ринок остаточно стабілізується. Але колишньої різноманітності на ринку вже не буде.

Я не думаю, що буде повна стелла кількох марок бензинів, кількох дизпалива, такого вже не буде. 92-го бензину взагалі у нас уже не буде, бо його не виробляють у Європі. Щодо газу, ситуація теж складна, бо його залишки невеликі були. Наразі переводити машину на газ не варто, вся ця історія закінчилася.

Надалі ситуацію слід прогнозувати з урахуванням того факту, що в Україні буде повністю перебудовано логістику та постачання, оскільки всі три джерела, з яких Україна отримувала імпортне пальне - Білорусь, росія та постачання морем, - більше не актуальні.

Крім постачань з Євросоюзу, інших напрямів постачання у нас більше немає.

Щодо цін на пальне, враховуючи зростання цін у Європі, за словами Куюна, це залежатиме від рівня податків в Україні.

Нагадаємо, що Кабмін погодив скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, а за кілька днів Верховна Рада ухвалила необхідний законопроект. Внаслідок цього 19 березня українські АЗС масово знизили ціни на пальне.