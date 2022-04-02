"Все приймається, крім Криму": Арахамія повідомив про хід мирних переговорів [ Редагувати ]
Голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить до групи українських переговорників, в ефірі національного телемарафону повідомив про хід переговорів з росіянами про припинення вогню.
- Концептуально нічого нового на даний момент у переговорному процесі немає.
- росія дала офіційну відповідь на українську позицію, озвучену у Стамбулі. Ця відповідь полягає в наступному: позиція приймається, крім питання Криму. Нагадаємо, що Київ пропонує відкрити щодо окупованого українського півострова 15-річні переговори, Москва вимагає визнати його російський статус.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що очікує на підтвердження (російської реакції на нашу позицію по Криму) письмово, в усному поки що його немає. Водночас 1 квітня в усному вигляді під час відеоконференції "ми почули, що російська сторона не проти такої позиції, і ми далі рухаємось більше з юридичного погляду".
- Російська сторона підтвердила тезу української делегації, що чернетки документів достатньо напрацьовані, щоб проводити безпосередню консультацію між президентами України та росії.
- Зараз завдання якнайшвидше напрацювати якусь фінальну стадію не самого документа, а тих питань, які вже порушувалися і готувати можливу зустріч президентів.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дзвонив учора і Зеленському, і путіну. Він підтвердив, що вони найближчим часом готові організовувати зустріч. Тому з високою ймовірністю зустріч відбудеться у Стамбулі.
- Тривають активні консультації з потенційними гарантіями безпеки. Офіційно три країни НАТО погодилися надавати гарантії саме у форматі, в якому пропонує Україна. Наразі це Туреччина, Німеччина й Італія. Важливо також гарантії від Великої Британії та США.
- Важливо, щоб до пулу гарантів увійшли ядерні держави. З Китаєм Україна веде переговори через дипломатичні канали. Стан переговорів з Пекіном - найменш готовий, якщо порівнювати з країнами, які активно допомагають, але Арахамія очікує, що Китай все ж таки увійде до пулу гарантів.
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