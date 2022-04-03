Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежі [ Редагувати ]
Одесу атакували з повітря. Частину ракет збило ППО. У деяких районах морської столиці зафіксовані пожежі. Рекомендовано зачинити вікна. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" і міська рада.
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