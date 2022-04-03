Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк присвятив гнівний пост звірствам російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київської області.

Він продемонстрував жахливі кадри з убитими мирними жителями й запитав у іноземних партнерів: що для них головне? Не спровокувати росіян? Не допустити початку Третьої світової війни? Або щоб у Кремлі "не образилися"?

У своєму Telegram-каналі Подоляк дорікнув світовим лідерам, які так чи інакше заохочують "русскій мір". Адже путінські солдати не знають, що таке честь, і вже використали проти громадянського населення нашої країни майже всі можливі види зброї.

"Головне, на думку наших європейських партнерів, – не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не почалася? Головне, щоб росіяни не образилися й не використовували… Що не використали? Ракети, авіабомби, танки, не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали?", – емоційно запитав представник ОП.

Він написав, що в підумку ми побачили невимовний жах антилюдяності на тих територіях під Києвом, які займали російські солдати.

На вулицях міст і сіл лежать тисячі з особливим звірством убитих українців, "роздертих, зґвалтованих, зв'язаних, знову зґвалтованих і знову вбитих".

"Дуже круті та всезнаючі вчорашні й сьогоднішні "лідери Європи", сотні чинних європолітиків, які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Хотіли Сребреницю XXI сторіччя? Отримали? Задоволені? Хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "русскій мір"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, тому що вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися і похитати головою?", – гнівно запитав Подоляк.

Він нагадав, що в деяких країнах звучали думки, що, наприклад, забороняти російську літературу в університетах – негуманно.

"Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У XXI столітті. У межах "спецоперації". Роздертих росіянами. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що рф – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Погляньте і скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців...", – сказав радник голови ОП.

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