Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що світ має жахнутися від того, що відбулося у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Про це він повідомив у відеозверненні.

За словами Арестовича, сьогоднішнє звернення спрямоване на те, щоб світ дізнався про ті численні злочини проти людства, які були скоєні російськими війська у звільнених нещодавно населених пунктах Київщини.

"Буча, Ірпінь та Гостомель - це міста, які звільнені і являють собою картинку з постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ - згвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки", - зазначив він.

У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань, більшість також вбита пострілами у потилицю.

"Про такі речі як пограбування чи намагання забрати коштовності або пральні машини й годі говорити. Це безумовно буде враховано прокуроратурою і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами", - наголосив радник голови ОП.

Він також витримав хвилину мовчання, щоб вшанувати вбитих окупантами людей.

Арестович запевнив, що жоден злочин не залишиться безкарним.

"Інших новин сьогодні не буде. Світ має жахнутися від того, що відбулося в Бучі, Ірпені і Гостомелі. На жаль, я думаю, що в інших містах України картинка не краща. Але ЗСУ, інші сили оборони та спецслужби України зроблять усе, щоб знайти і покарати злочинців", - підкреслив він.