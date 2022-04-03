Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Він назвав дії російських окупантів "жорстокістю".

Про це повідомляє CNN.

"Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і вбиваються. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів росії.