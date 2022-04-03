Конотопщини звільнена від російських окупантів - депутат [ Редагувати ]
Фото: Конотоп
Джерело: РБК-Украина
Джерело: РБК-Украина
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив про звільнення від окупантів Конотопщини.
Зазначимо, офіційної заяви від глави ОВА Сумщини поки не було.
Напередодні він просив мешканців регіону не виходити на вулицю без особливої потреби.
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