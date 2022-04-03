Чернігів знищено на 70% - мер [ Редагувати ]
В неділю, 3 квітня, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про те, що місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету, повідомив.
Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.
Місто знищено на 70%. Люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло... 20, 30... Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки - тяжкі, як і в Бучі, і в Харкові, і, можливо, в Маріуполі. Невідкладні питання для чернігівців – це завтрашній день... Мене турбує опалювальний період, який на сьогоднішній день ми не можемо забезпечити, турбує оцінка збитків... Мене турбує, що немає надходжень у бюджет. Зрозумійте – зовсім інші умови у тих містах, де не було бойових дій, де працює бізнес та виконуються всі планові надходження до бюджету. Такі міста як Маріуполь, Буча, Чернігів... Потрібно вирішувати купу проблем.
Атрошенко зізнався, що затишшя лякає його не менше за авіаудари. Адже місто потрібно відновлювати, а противник може повернутися будь-коли (їхати – півтори години – висловився мер).
Водночас, Атрошенко зазначив, що в регіоні йде зачистка залишків окупаційних військ і розмінування, і "це чудово".
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