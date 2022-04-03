Росіяни обстріляли Харків: більше 20 поранених [ Редагувати ]
Архівне фото поліції
Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова у неділю, 3 квітня, поранені 23 людини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
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