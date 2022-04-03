Окупанти ймовірно відмовились від наступу на Сіверському і частково на Слобожанському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. У зв’язку з початком відведення підрозділів збройних сил рф з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

Зокрема, на Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. "Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, прикордонниками Республіки Білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до Республіки Білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно", - зазначається у повідомленні.

При цьому, на Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

Разом з тим, через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

Водночас, на Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.