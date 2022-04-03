Ракетні удари по Миколаєву: Кім розказав про жертв нової атаки [ Редагувати ]
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що 14 людей було доставлено до лікарні після сьогоднішнього обстрілу Миколаєва, одна людина померла.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За обстрілами міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано, серед них дитина 15 років у середньому тяжкості. Завтра операція. Один помер, не врятували.
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