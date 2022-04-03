Окупанти ракетними ударами пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище [ Редагувати ]
В неділю вранці, 3 квітня, російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище. Про це повідомив начальник воєнної адміністрації Одеської області Максим Марченко.
З його слів, постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту він не повідомив. СБУ затримала осіб, які фіксували місця влучення ракет.
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