"Побачити на власні очі": Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок росії.
За словами Зеленського, військові злочини російських загарбників на території України є наслідком політичних поступок Кремлю протягом останніх 14 років.
"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок", - заявив президент.
Як відзначив президент, Україна не звинувачує Захід в тому, що відбувається під час війни сьогодні, однак має повне право говорити про нерішучість інших країн.
"Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", - зауважив Зеленський.
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