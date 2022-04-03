Зеленський провів відверту розмову з американським телеканалом [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів відверту розмову з американським телеканалом CBS про страшні воєнні злочини окупантів, необхідність покарання для російських військових командирів та про те, чому їхні дії в Україні – це геноцид.
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