"Найближчими днями очікуються важкі бої на сході України" - Данілов [ Редагувати ]
Українські захисники очікують найближчими днями на важкі бої з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Там збирається велике угруповання військ росії. Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави, нікуди не зникають. Суспільство та Збройні сили готуються розбити ворога.
Секретар РНБО відзначив, що найближчим часом там очікуються запеклі бої за українську територію.
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