Греммі-2022: оголошено лауреатів премії [ Редагувати ]
У ніч на 4 квітня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand Garden Arena відбулася 64-а церемонія вручення музичної премії Греммі, яка щорічно вручається Національною академією мистецтва і науки звукозапису.
- Перемогу у найпрестижнішій номінації - найкраща пісня року - отримав реп-дует Silc Sonic із композицією Leave The Door Open.
- Найкращим новим виконавцем визнано Олівію Родріго.
- У номінації найкраще рок-виконання перемога дісталася пісні Making A Fire гурту Foo Fighters.
- Нагорода за найкраще метал-виконання дісталася композиції The Alien гурту Dream Theater.
- У номінації поп-музика переможною стала пісня Drivers License Олівії Родріго.
- Найкращий поп-альбом - Love for Sale Леді Гаги та Тоні Беннетта.
- Найкращим танцювальним/електронним записом стала Alive Rüfüs Du Sol.
- Найкращим танцювальним альбомом - Subconsciously Black Coffee.
- За найкраще традиційне R&B виконання нагороджено H.E.R. за композицію Fight For You.
- За найкращу реп-композицію премію отримали Каньє Вест та Jay-Z (Jail).
- За найкращий альбом у стилі реп - Tyler, the Creator (Call Me If You Get Lost).
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