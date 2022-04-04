Вартість нових автомобілів, які продаються в автодилерів у росії, у березні 2022 року в середньому зросла на 40%. Про це повідомляє "Коммерсант", посилаючись на результати власного опитування дилерів та дані "Автостату".

У 26 автоконцернів у Росії, які не прибрали ціни зі своїх сайтів, автомобілі подорожчали на 35-45%. При цьому деякі імпортери та дистриб'ютори прибрали рекомендовані роздрібні ціни з сайтів через нестабільність курсу рубля.

У березні "АвтоВАЗ" двічі підвищив ціни на автомобілі марки Lada - на 11-47% в залежності від моделі та комплектації.

Найпопулярніша іномарка Kia зросла в ціні на 24-39%. Найбільше - в середньому на 50-60% - подорожчали автомобілі преміум-класу.

Через високі ціни і падіння реальних доходів росіян попит на автівки вже впав. Деякі дилери заявляють про падіння продажів на 60% у березні та прогнозують погіршення.