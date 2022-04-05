Російські війська готують наступ на місто Слов'янськ на Донеччині, щоб просунутися на схід та з'єднатися з іншими силами на Донбасі. Про це йдеться у новій доповіді американського Інституту вивчення війни.

Російські війська, як і раніше, практично не мають прогресу в лобових атаках з метою захоплення Донецької та Луганської областей, що в даний час є їхнім основним напрямком війни... Проте російські війська, що наступають із харківського напрямку, створюють умови для відновлення наступальних операцій через місто Слов'янськ, щоб з'єднатися з іншими російськими військами на Донбасі та оточити українських захисників.

Російські війська захопили Ізюм (на південний схід від Харкова) 1 квітня і впродовж останніх трьох днів вели активну підготовку до відновлення наступальних операцій - накопичували припаси, переобладнали пошкоджені частини, ремонтували пошкоджений міст в Ізюмі та проводили розвідку у бойових діях у південно-східному. напрямку.

Найближчими днями російські війська, ймовірно, почнуть наступальні операції у напрямку Слов'янська, розташованого за 50 км на південний схід від Ізюму.

Зусилля російських військ, що наступають із Ізюму, із захоплення Слов'янська, швидше за все, стануть наступною ключовою битвою війни в Україні. Російські сили, ймовірно, мають намір відрізати українські сили на сході України, і для цього їм потрібно взяти Слов'янськ як мінімальний крок.

Якщо російські війська візьмуть Слов'янськ, у них буде можливість просунутися прямо на схід, щоб з'єднатися з військами в Рубіжному. Так рашистам вдасться відрізати багато українських селищ і просунутися до Горлівки та Донецька, щоб спробувати оточити ЗСУ.

Обидва варіанти можуть забезпечити принаймні обмежений прорив Росії в Луганській області. Якщо російські сили взагалі не зможуть взяти Слов'янськ, лобові атаки Росії на Донбасі навряд чи зможуть самостійно прорвати українську оборону, а кампанія Росії на повне захоплення Луганської та Донецької областей, швидше за все, зазнає невдачі.