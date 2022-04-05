У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: як вберегтися від отруєння [ Редагувати ]
У Рубіжному російські окупанти влучили снарядом у цистерну з азотною кислотою. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою впродовж 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.
Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.
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