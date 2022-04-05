Племінник Арестовича провів 39 днів в окупації [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що його племінник провів 39 днів в окупації.
Мій племінник-лікар відмовився залишати хворих, залишився з ними – з прізвищем "Арестович" та 39 діб пробув в окупації. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвище жодного разу не спитали. З хворих та місцевих ніхто не здав.
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