Росіяни створюють ударне угруповання для наступу на Слов'янськ та Барвінкове - Гештаб [ Редагувати ]
Основні зусилля російські війська зосереджують на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 6:00.
- На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.
- На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.
- Російські окупанти не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.
- На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.
- Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків.
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