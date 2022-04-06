Міністерство фінансів США не дозволятиме росії проведення доларових платежів за державним боргом з рахунків російських держустанов в американських банках. Заборона почала діяти з 4 квітня, повідомив представник відомства Reuters.

​Раніше кошти з рахунків російської держави в американських фінансових інститутах, незважаючи на санкції, можна було спрямовувати на виплати за держборгом. Проте Мінфін США вирішив унеможливити цю можливість, щоб ще більше посилити тиск на Росію.

4 квітня росія мала провести виплати за облігаціями з терміном погашення у 2022 та 2042 роках на $552,4 млн і $84 млн. росія має 30 днів для проведення платежу.

Санкції США проти Росії спрямовані на те, щоб поставити її перед вибором між витратою валютних резервів і дефолтом, заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі. Кінцевою метою американської адміністрації вона назвала виснаження ресурсів, які мають президент росії володимир путін "для продовження своєї діяльності проти України".

У росії немає необмежених ресурсів, особливо зараз з урахуванням санкцій, що калічать, які ми ввели. Їм доведеться вибирати між виснаженням доларових резервів, що залишаються, тратою нових надходжень або дефолтом.

Майже половину золотовалютних резервів Центробанку РФ ($300 млрд) заморожено через санкції Заходу у відповідь на вторгнення до України 24 лютого. Після заморозки Мінфін кілька разів повідомляв, що робив виплати за зовнішнім боргом.