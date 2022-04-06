США ставлять росію перед вибором між дефолтом і витратою валютних резервів - Псакі [ Редагувати ]
Міністерство фінансів США не дозволятиме росії проведення доларових платежів за державним боргом з рахунків російських держустанов в американських банках. Заборона почала діяти з 4 квітня, повідомив представник відомства Reuters.
Раніше кошти з рахунків російської держави в американських фінансових інститутах, незважаючи на санкції, можна було спрямовувати на виплати за держборгом. Проте Мінфін США вирішив унеможливити цю можливість, щоб ще більше посилити тиск на Росію.
4 квітня росія мала провести виплати за облігаціями з терміном погашення у 2022 та 2042 роках на $552,4 млн і $84 млн. росія має 30 днів для проведення платежу.
Санкції США проти Росії спрямовані на те, щоб поставити її перед вибором між витратою валютних резервів і дефолтом, заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі. Кінцевою метою американської адміністрації вона назвала виснаження ресурсів, які мають президент росії володимир путін "для продовження своєї діяльності проти України".
У росії немає необмежених ресурсів, особливо зараз з урахуванням санкцій, що калічать, які ми ввели. Їм доведеться вибирати між виснаженням доларових резервів, що залишаються, тратою нових надходжень або дефолтом.
Майже половину золотовалютних резервів Центробанку РФ ($300 млрд) заморожено через санкції Заходу у відповідь на вторгнення до України 24 лютого. Після заморозки Мінфін кілька разів повідомляв, що робив виплати за зовнішнім боргом.
по темі
Свіжі повідомлення із Вашингтона стосуються одразу обох тем, оскільки це частина одного плану зі стримування Москви.
Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі росії
У середу, 6 квітня, США оголосять про нові санкції проти росії
До п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти росії можуть увійти обмеження на лізинг літаків, імпорт та експорт авіапалива, виробів зі сталі, а також предметів розкоші. Про повідомили джерела CNBC, однак зазначили, що заходи ще обговорюються та можуть змінитися
Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові "дуже скоро" запровадити нові санкції проти росії