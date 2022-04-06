США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-Банку" [ Редагувати ]
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Сполучені Штати США ввели повні блокуючі санкції проти російських банків. Зокрема, проти "Ощадбанку"і" Альфа-Банку".
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Повне блокування санкцій щодо найбільшого фінансового інституту росії" Сбербанку "і найбільшого приватного банку Росії" Альфа-банку", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, будь-які активи "Ощадбанку" і Альфа-Банку", що стикаються з фінансовою системою США, будуть заморожені. При цьому американцям заборонено вести з ними бізнес.
"Сбербанк" володіє майже однією третиною активів всього російського банківського сектора і є системоутворюючим для російської економіки. "Альфа-банк" є найбільшим приватним фінансовою установою росії і четвертим за величиною фінансовою установою росії в цілому.
Повідомляється, що санкції введено проти членів Ради безпеки росії, включаючи колишнього Медведєва і Мішустіна.
"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підтримки війни (президента росії, - ред.) путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США і заморожує всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах", - додали в Білому домі.
Зазначимо, постійний склад Ради безпеки росії виглядає наступним чином:
- володимир путін - президент росії
- Олександр Бортніков - директор ФСБ
- Антон Вайно - керівник Адміністрації президента
- В'ячеслав Володін - глава Держдуми
- Сергій Іванов - спеціальний представник Путіна
- Володимир Колокольцев - міністр внутрішніх справ
- сергій лавров - міністр закордонних справ
- Валентина Матвієнко - голова Ради Федерації
- Дмитро Медведєв - заступник голови Радбезу
- Михайло Мішустін - прем'єр-міністр
- Сергій Наришкін - директор СЗР
- Микола Патуршев - секретар Собеза
- сергій шойгу - міністр оборони
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