Сполучені Штати США ввели повні блокуючі санкції проти російських банків. Зокрема, проти "Ощадбанку"і" Альфа-Банку".

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Повне блокування санкцій щодо найбільшого фінансового інституту росії" Сбербанку "і найбільшого приватного банку Росії" Альфа-банку", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, будь-які активи "Ощадбанку" і Альфа-Банку", що стикаються з фінансовою системою США, будуть заморожені. При цьому американцям заборонено вести з ними бізнес.

"Сбербанк" володіє майже однією третиною активів всього російського банківського сектора і є системоутворюючим для російської економіки. "Альфа-банк" є найбільшим приватним фінансовою установою росії і четвертим за величиною фінансовою установою росії в цілому.

Повідомляється, що санкції введено проти членів Ради безпеки росії, включаючи колишнього Медведєва і Мішустіна.

"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підтримки війни (президента росії, - ред.) путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США і заморожує всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах", - додали в Білому домі.

Зазначимо, постійний склад Ради безпеки росії виглядає наступним чином: