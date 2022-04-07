План U-24: Шмигаль розповів про відновлення України після війни [ Редагувати ]
Україна після завершення війни з Росією буде відновлюватися в три етапи. План відновлення вже отримав назву U-24. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю для BBC.
Ми вже оголосили цей план. Будемо називати його U-24. Це план оновлення України. Буде відповідний фонд відновлення, яке проходитиме в три стадії. Перша вже йде, коли ми відновлюємо зруйновані об'єкти тимчасово, оперативно і швидко.
За його словами, другий етап - це швидке відновлення після завершення бойових дій. Він полягає у відновленні поставок води і електрики на зруйнованих територіях. Третій етап - повноцінне оновлення українських міст, інфраструктури та країни в цілому.
Цей етап буде найбільш витратним, найбільш тривалим, але ми хочемо реалізувати його дуже швидко. Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до Європейського союзу, як нещодавно було написано у Версальській декларації.
Він також додав, що перспектива членства України в ЄС підтримує внутрішнє очікує якнайшвидшого завершення війни.
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