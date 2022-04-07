Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі.

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначає видання, дані прослуховувань повністю спростовують російські звинувачення в тому, що зображення з Бучі є фейковими.

BND повідомила про свої висновки в залі парламенту в середу. Зокрема, йшлося про перехоплені розмови, які відповідають місцезнаходженням тіл, знайдених уздовж головної дороги в Бучі. Так, що в одному з повідомлень солдат сказав іншому, що він та його колеги застрелили людину на велосипеді. Фотографія трупа на велосипеді облетіла весь світ.

У матеріалах німецької розвідки також йдеться про те, що ключову роль у звірствах відіграли найманці приватних військових компаній, таких як "Група Вагнера". Вони вже привернули до себе увагу під час розгортання в Сирії через свою особливу жорстокість.

Записи BND свідчать, що це не були ані випадкові дії, ані дії окремих солдатів, які вийшли з-під контролю. Йдеться про те, що солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя.

Як заявив представник розвідки у Бундестазі в середу, це свідчить про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення та задушити опір.