В окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 100 людей - мер [ Редагувати ]
У Мелітополі Запорізької області російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей. Про це заявив міський голова Іван Федоров.
Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 людей.
За словами Федорова, росіяни викрадають викладачів Мелітопольського педагогічного університету. Також вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не домігшись того ж від шкіл.
Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами.
Раніше стало відомо, що окупанти утримують у полоні голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму та викрали директорів п'яти шкіл.
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