Посли країн-членів Євросоюзу погодили новий - п'ятий за рахунком - пакет санкцій проти росії у відповідь на вторгнення до України. Європейці запроваджують заборону на імпорт російського вугілля. Також узгоджено й остаточну заборону на експорт до росії озброєнь.

Які санкції запроваджує ЄС:

заборона імпорту вугілля (оцінюється в 4 млрд євро);

персональні санкції проти "олігархів, діячів російської пропаганди, співробітників сил безпеки та військових";

обмеження проти промислових та технологічних секторів, пов'язаних із військовою операцією в Україні;

обмеження проти автотранспортних компаній Росії та Білорусі;

заморожування активів кількох банків;

ембарго на постачання зброї;

заборона захід російських судів у порти ЄС.

Низка країн, повідомляє Bloomberg, також наполягала на забороні імпорту російської нафти. Однак цей пункт обговорюватиметься окремо.