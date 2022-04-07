Євросоюз заборонив імпорт російського вугілля і поставки зброї до РФ [ Редагувати ]
Посли країн-членів Євросоюзу погодили новий - п'ятий за рахунком - пакет санкцій проти росії у відповідь на вторгнення до України. Європейці запроваджують заборону на імпорт російського вугілля. Також узгоджено й остаточну заборону на експорт до росії озброєнь.
Які санкції запроваджує ЄС:
- заборона імпорту вугілля (оцінюється в 4 млрд євро);
- персональні санкції проти "олігархів, діячів російської пропаганди, співробітників сил безпеки та військових";
- обмеження проти промислових та технологічних секторів, пов'язаних із військовою операцією в Україні;
- обмеження проти автотранспортних компаній Росії та Білорусі;
- заморожування активів кількох банків;
- ембарго на постачання зброї;
- заборона захід російських судів у порти ЄС.
Низка країн, повідомляє Bloomberg, також наполягала на забороні імпорту російської нафти. Однак цей пункт обговорюватиметься окремо.
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