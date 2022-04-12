Де 12 квітня буде евакуація: погоджено 9 гумкоридорів [ Редагувати ]
На вівторок, 12 квітня, Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні відкриється дев'ять. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- Бердянськ - Запоріжжя.
- Токмак - Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар - Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- Сєвєродонецьк - Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ - Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна - Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське - Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне - Бахмут.
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