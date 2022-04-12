На вівторок, 12 квітня, Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні відкриється дев'ять. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ - Запоріжжя.

Токмак - Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар - Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк - Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ - Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна - Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське - Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.